Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus

Index-Performance im Blick

Wie bereits am Vortag richtet sich der LUS-DAX auch am Montagmorgen in der Gewinnzone ein.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:24 Uhr um 0,34 Prozent stärker bei 25.115,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25.030,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.150,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 24.302,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, notierte der LUS-DAX bei 25.150,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Wert von 24.032,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,23 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern erreicht.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 2,03 Prozent auf 82,76 EUR), SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 158,26 EUR), Siemens Energy (+ 1,18 Prozent auf 165,16 EUR), RWE (+ 0,81 Prozent auf 55,00 EUR) und Commerzbank (+ 0,67 Prozent auf 37,31 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,45 Prozent auf 36,28 EUR), Bayer (-1,78 Prozent auf 35,88 EUR), Heidelberg Materials (-1,31 Prozent auf 188,30 EUR), QIAGEN (-1,28 Prozent auf 31,24 EUR) und Siemens Healthineers (-1,17 Prozent auf 34,51 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 274.312 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 205,659 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 6,48 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net