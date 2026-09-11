Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

LUS-DAX-Entwicklung

11.09.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX befand sich zum Handelsende im Aufwind.

Letztendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,81 Prozent stärker bei 25.550,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25.586,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25.345,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 26.398,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 11.06.2026, mit 24.611,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2025, den Wert von 23.752,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,01 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.616,00 Punkten. 21.861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 4,95 Prozent auf 58,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,55 Prozent auf 28,59 EUR), Siemens (+ 2,54 Prozent auf 264,65 EUR), Siemens Energy (+ 2,44 Prozent auf 144,26 EUR) und Airbus SE (+ 1,86 Prozent auf 199,50 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil BASF (-2,83 Prozent auf 51,83 EUR), Rheinmetall (-2,54 Prozent auf 990,60 EUR), Henkel vz (-1,87 Prozent auf 72,30 EUR), Deutsche Börse (-1,22 Prozent auf 276,30 EUR) und Brenntag SE (-1,17 Prozent auf 60,62 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5.243.863 Aktien gehandelt. Mit 211,057 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net