DAX 25.569 +0,8%ESt50 6.325 +0,9%MSCI World 4.906 -0,7%Top 10 Crypto 10,18 +2,0%Nas 26.376 +1,1%Bitcoin 66.561 +0,7%Euro 1,1594 -0,2%Öl 104,5 -2,9%Gold 4.346 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
LUS-DAX-Entwicklung

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

Der LUS-DAX befand sich zum Handelsende im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
199.74 EUR 4.06 EUR 2.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BASF
51.92 EUR -1.22 EUR -2.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
61.36 EUR 0.44 EUR 0.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
276.60 EUR -2.90 EUR -1.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
28.60 EUR 0.64 EUR 2.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Henkel KGaA Vz.
73.54 EUR -0.14 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
58.28 EUR 2.86 EUR 5.16 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
991.10 EUR -24.30 EUR -2.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
177.56 EUR 1.26 EUR 0.71 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
264.85 EUR 6.80 EUR 2.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
144.12 EUR 3.54 EUR 2.52 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
80.76 EUR -0.30 EUR -0.37 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
18.16 EUR 0.22 EUR 1.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
25,548.00 EUR 203.00 EUR 0.8 %
News | Analysen

Letztendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,81 Prozent stärker bei 25.550,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25.586,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25.345,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 26.398,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 11.06.2026, mit 24.611,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2025, den Wert von 23.752,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,01 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.616,00 Punkten. 21.861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 4,95 Prozent auf 58,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,55 Prozent auf 28,59 EUR), Siemens (+ 2,54 Prozent auf 264,65 EUR), Siemens Energy (+ 2,44 Prozent auf 144,26 EUR) und Airbus SE (+ 1,86 Prozent auf 199,50 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil BASF (-2,83 Prozent auf 51,83 EUR), Rheinmetall (-2,54 Prozent auf 990,60 EUR), Henkel vz (-1,87 Prozent auf 72,30 EUR), Deutsche Börse (-1,22 Prozent auf 276,30 EUR) und Brenntag SE (-1,17 Prozent auf 60,62 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5.243.863 Aktien gehandelt. Mit 211,057 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.