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Index-Performance im Blick

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Start

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Start

Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am dritten Tag der Woche fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
52.36 EUR 0.48 EUR 0.93 %
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Commerzbank
39.20 EUR 1.35 EUR 3.57 %
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Continental AG
68.22 EUR 1.72 EUR 2.59 %
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Deutsche Bank AG
31.40 EUR 1.04 EUR 3.41 %
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Deutsche Börse AG
313.40 EUR -0.10 EUR -0.03 %
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Hannover Rück
288.20 EUR -2.60 EUR -0.89 %
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Heidelberg Materials
167.60 EUR 11.30 EUR 7.23 %
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Henkel KGaA Vz.
81.00 EUR 0.46 EUR 0.57 %
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Rheinmetall AG
973.30 EUR -31.50 EUR -3.13 %
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SAP SE
206.70 EUR 0.80 EUR 0.39 %
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Siemens Energy AG
128.20 EUR -1.54 EUR -1.19 %
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Siemens Healthineers AG
43.16 EUR -0.15 EUR -0.35 %
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Symrise AG
92.48 EUR -1.40 EUR -1.49 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.78 EUR 1.02 EUR 1.48 %
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Vonovia SE
16.52 EUR 0.22 EUR 1.32 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,989.00 EUR 144.00 EUR 0.56 %
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Um 09:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent stärker bei 25.972,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26.012,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.769,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 25.280,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26.360,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Stand von 23.884,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,72 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Heidelberg Materials (+ 6,93 Prozent auf 167,40 EUR), Continental (+ 6,21 Prozent auf 71,10 EUR), Deutsche Bank (+ 3,00 Prozent auf 31,38 EUR), Commerzbank (+ 2,63 Prozent auf 38,99 EUR) und Bayer (+ 2,12 Prozent auf 52,94 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-1,71 Prozent auf 987,60 EUR), Symrise (-0,96 Prozent auf 92,50 EUR), Siemens Healthineers (-0,78 Prozent auf 43,01 EUR), Deutsche Börse (-0,76 Prozent auf 312,20 EUR) und Hannover Rück (-0,75 Prozent auf 289,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. 503.669 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 237,653 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,65 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
03.11.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.

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