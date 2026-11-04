Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Start

Index-Performance im Blick

04.11.26 09:27 Uhr

Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am dritten Tag der Woche fort.

Um 09:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent stärker bei 25.972,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26.012,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.769,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 25.280,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26.360,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Stand von 23.884,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,72 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Heidelberg Materials (+ 6,93 Prozent auf 167,40 EUR), Continental (+ 6,21 Prozent auf 71,10 EUR), Deutsche Bank (+ 3,00 Prozent auf 31,38 EUR), Commerzbank (+ 2,63 Prozent auf 38,99 EUR) und Bayer (+ 2,12 Prozent auf 52,94 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-1,71 Prozent auf 987,60 EUR), Symrise (-0,96 Prozent auf 92,50 EUR), Siemens Healthineers (-0,78 Prozent auf 43,01 EUR), Deutsche Börse (-0,76 Prozent auf 312,20 EUR) und Hannover Rück (-0,75 Prozent auf 289,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. 503.669 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 237,653 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,65 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net