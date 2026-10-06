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LUS-DAX-Performance im Blick

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Gewinne

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Gewinne

Am Dienstag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.66 EUR -2.14 EUR -1.13 %
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Brenntag SE
60.30 EUR 1.12 EUR 1.89 %
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Deutsche Telekom AG
26.48 EUR -0.40 EUR -1.49 %
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Henkel KGaA Vz.
73.00 EUR 0.48 EUR 0.66 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.55 EUR 0.20 EUR 0.50 %
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Merck KGaA
138.20 EUR 2.50 EUR 1.84 %
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QIAGEN N.V.
40.31 EUR 0.30 EUR 0.75 %
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Rheinmetall AG
953.40 EUR -29.20 EUR -2.97 %
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RWE AG St.
58.32 EUR -0.28 EUR -0.48 %
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SAP SE
187.10 EUR 1.98 EUR 1.07 %
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Siemens Healthineers AG
37.78 EUR 0.54 EUR 1.45 %
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Volkswagen (VW) St.
68.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,360.00 EUR 41.00 EUR 0.16 %
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Um 15:55 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,47 Prozent nach oben auf 25.438,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.522,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.296,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 26.052,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, stand der LUS-DAX bei 25.826,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24.453,00 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,55 Prozent zu. Bei 26.616,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Merck (+ 4,15 Prozent auf 141,70 EUR), QIAGEN (+ 3,63 Prozent auf 41,65 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,72 Prozent auf 38,47 EUR), SAP SE (+ 2,50 Prozent auf 189,66 EUR) und Brenntag SE (+ 2,46 Prozent auf 60,80 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-3,21 Prozent auf 948,70 EUR), Deutsche Telekom (-1,16 Prozent auf 26,52 EUR), Airbus SE (-0,79 Prozent auf 187,66 EUR), RWE (-0,44 Prozent auf 58,34 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,44 Prozent auf 68,24 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1.967.100 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 7,65 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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