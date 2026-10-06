Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Gewinne

LUS-DAX-Performance im Blick

06.10.26 15:57 Uhr

Am Dienstag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 15:55 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,47 Prozent nach oben auf 25.438,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.522,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.296,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 26.052,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, stand der LUS-DAX bei 25.826,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24.453,00 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,55 Prozent zu. Bei 26.616,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Merck (+ 4,15 Prozent auf 141,70 EUR), QIAGEN (+ 3,63 Prozent auf 41,65 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,72 Prozent auf 38,47 EUR), SAP SE (+ 2,50 Prozent auf 189,66 EUR) und Brenntag SE (+ 2,46 Prozent auf 60,80 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-3,21 Prozent auf 948,70 EUR), Deutsche Telekom (-1,16 Prozent auf 26,52 EUR), Airbus SE (-0,79 Prozent auf 187,66 EUR), RWE (-0,44 Prozent auf 58,34 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,44 Prozent auf 68,24 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1.967.100 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 7,65 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net