Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker

Index im Fokus

29.10.26 17:57 Uhr

So performte der LUS-DAX am vierten Tag der Woche schlussendlich.

Am Donnerstag legte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,49 Prozent auf 26.096,00 Punkte zu.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.672,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.106,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der LUS-DAX 25.449,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25.364,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24.125,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,23 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell adidas (+ 5,76 Prozent auf 167,15 EUR), Bayer (+ 4,19 Prozent auf 47,96 EUR), Deutsche Bank (+ 3,78 Prozent auf 31,16 EUR), Rheinmetall (+ 3,58 Prozent auf 1.048,20 EUR) und Merck (+ 2,91 Prozent auf 150,30 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Vonovia SE (-3,01 Prozent auf 15,98 EUR), SAP SE (-1,09 Prozent auf 208,90 EUR), GEA (-0,44 Prozent auf 68,20 EUR), QIAGEN (-0,11 Prozent auf 45,05 EUR) und Beiersdorf (-0,10 Prozent auf 80,80 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 8.849.402 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,444 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net