DAX 26.040 +1,3%ESt50 6.207 +0,6%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,63 -0,6%Nas 26.168 -1,4%Bitcoin 72.512 -0,4%Euro 1,1172 +0,2%Öl 114,2 -0,9%Gold 4.020 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Fokus

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker

So performte der LUS-DAX am vierten Tag der Woche schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
166.55 EUR 8.55 EUR 5.41 %
Charts | News | Analysen
Bayer
47.55 EUR 1.35 EUR 2.92 %
Charts | News | Analysen
Beiersdorf AG
80.44 EUR 0.16 EUR 0.20 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Bank AG
31.26 EUR 1.20 EUR 3.99 %
Charts | News | Analysen
GEA
68.35 EUR 0.40 EUR 0.59 %
Charts | News | Analysen
Henkel KGaA Vz.
79.90 EUR 2.28 EUR 2.94 %
Charts | News | Analysen
Merck KGaA
150.35 EUR 4.70 EUR 3.23 %
Charts | News | Analysen
QIAGEN N.V.
45.12 EUR 0.22 EUR 0.49 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
1,051.80 EUR 44.80 EUR 4.45 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
209.00 EUR 7.35 EUR 3.64 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
70.02 EUR 0.98 EUR 1.42 %
Charts | News | Analysen
Vonovia SE
15.97 EUR -0.30 EUR -1.81 %
Charts | News | Analysen
Indizes
L&S DAX Indikation
26,102.00 EUR 388.00 EUR 1.51 %
News | Analysen

Am Donnerstag legte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,49 Prozent auf 26.096,00 Punkte zu.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.672,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.106,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der LUS-DAX 25.449,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25.364,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24.125,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,23 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell adidas (+ 5,76 Prozent auf 167,15 EUR), Bayer (+ 4,19 Prozent auf 47,96 EUR), Deutsche Bank (+ 3,78 Prozent auf 31,16 EUR), Rheinmetall (+ 3,58 Prozent auf 1.048,20 EUR) und Merck (+ 2,91 Prozent auf 150,30 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Vonovia SE (-3,01 Prozent auf 15,98 EUR), SAP SE (-1,09 Prozent auf 208,90 EUR), GEA (-0,44 Prozent auf 68,20 EUR), QIAGEN (-0,11 Prozent auf 45,05 EUR) und Beiersdorf (-0,10 Prozent auf 80,80 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 8.849.402 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,444 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.