Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart stärker

Kursverlauf

Der LUS-DAX bleibt auch am zweiten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Um 09:25 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,66 Prozent auf 25.223,50 Punkte an.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25.103,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.253,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24.302,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.03.2026, den Wert von 24.599,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, wurde der LUS-DAX auf 24.088,00 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,68 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.509,50 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 5,10 Prozent auf 84,45 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,11 Prozent auf 53,00 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,22 Prozent auf 308,50 EUR), Daimler Truck (+ 2,19 Prozent auf 42,06 EUR) und Siemens (+ 2,13 Prozent auf 278,45 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Bayer (-2,76 Prozent auf 34,16 EUR), Rheinmetall (-1,82 Prozent auf 1.185,00 EUR), Hannover Rück (-1,41 Prozent auf 224,20 EUR), Deutsche Börse (-1,33 Prozent auf 244,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,33 Prozent auf 439,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 528.081 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 205,659 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net