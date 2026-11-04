Zuversicht in Frankfurt: MDAX liegt am Mittwochnachmittag im Plus

MDAX-Kursentwicklung

04.11.26 15:57 Uhr

Der MDAX verzeichnet heute Kursgewinne.

Am Mittwoch steht der MDAX um 15:39 Uhr via XETRA 1,59 Prozent im Plus bei 31.233,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 344,731 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,005 Prozent stärker bei 30.744,93 Punkten, nach 30.743,36 Punkten am Vortag.

Bei 30.699,02 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 31.297,03 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 2,45 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 30.450,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32.559,91 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, stand der MDAX noch bei 29.427,53 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 0,820 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Aroundtown SA (+ 6,23 Prozent auf 1,60 EUR), Nordex (+ 5,80 Prozent auf 41,22 EUR), CTS Eventim (+ 4,78 Prozent auf 63,55 EUR), Aurubis (+ 4,67 Prozent auf 141,30 EUR) und Bilfinger SE (+ 4,16 Prozent auf 62,60 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen AIXTRON SE (-5,26 Prozent auf 32,42 EUR), JENOPTIK (-3,14 Prozent auf 38,30 EUR), flatexDEGIRO (-3,00 Prozent auf 23,30 EUR), Elmos Semiconductor (-2,56 Prozent auf 121,80 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,68 Prozent auf 87,90 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2.970.078 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 41,683 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 4,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net