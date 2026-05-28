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MDAX-Kursentwicklung

Zuversicht in Frankfurt: MDAX mittags freundlich

29.05.26 12:25 Uhr
Zuversicht in Frankfurt: MDAX mittags freundlich | finanzen.net

MDAX-Handel am Freitagmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
2,55 EUR -0,02 EUR -0,93%
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Bechtle AG
31,98 EUR 0,74 EUR 2,37%
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CTS Eventim
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freenet AG
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Lufthansa AG
8,59 EUR 0,16 EUR 1,85%
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47,74 EUR 0,34 EUR 0,72%
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PUMA SE
29,42 EUR -0,35 EUR -1,18%
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
44,86 EUR 1,80 EUR 4,18%
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10,66 EUR -0,16 EUR -1,48%
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
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TUI AG
7,20 EUR 0,28 EUR 4,04%
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Indizes
MDAX
33.515,7 PKT 275,8 PKT 0,83%
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Am Freitag tendiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,63 Prozent fester bei 33.449,72 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 386,703 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 33.391,18 Zählern und damit 0,455 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (33.239,89 Punkte).

Der Tiefststand des MDAX lag am Freitag bei 33.335,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 33.547,52 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 3,49 Prozent zu. Der MDAX wies vor einem Monat, am 29.04.2026, einen Wert von 30.010,78 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Wert von 31.560,34 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.05.2025, den Stand von 30.697,55 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,97 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 26.803,25 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell CTS Eventim (+ 9,44 Prozent auf 61,45 EUR), TUI (+ 4,53 Prozent auf 7,19 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,16 Prozent auf 44,52 EUR), Bechtle (+ 3,70 Prozent auf 32,50 EUR) und Lufthansa (+ 2,93 Prozent auf 8,58 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Delivery Hero (-3,87 Prozent auf 37,49 EUR), Schaeffler (-2,75 Prozent auf 10,62 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,19 Prozent auf 84,90 EUR), PUMA SE (-1,73 Prozent auf 29,48 EUR) und Aroundtown SA (-1,16 Prozent auf 2,56 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 2.548.525 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,881 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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