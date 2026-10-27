Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind

Index-Bewegung

27.10.26 17:57 Uhr

Der MDAX zeigte schlussendlich eine positive Tendenz.

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,62 Prozent fester bei 30.476,77 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 334,775 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,116 Prozent tiefer bei 30.252,46 Punkten in den Handel, nach 30.287,68 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 30.111,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30.524,33 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, mit 31.031,35 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32.106,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der MDAX noch bei 30.140,88 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,62 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell flatexDEGIRO (+ 5,31 Prozent auf 24,60 EUR), Salzgitter (+ 4,82 Prozent auf 46,96 EUR), thyssenkrupp (+ 4,04 Prozent auf 14,68 EUR), Porsche vz (+ 3,80 Prozent auf 42,90 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,43 Prozent auf 30,45 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,01 Prozent auf 50,25 EUR), DEUTZ (-3,21 Prozent auf 9,96 EUR), PUMA SE (-2,59 Prozent auf 24,81 EUR), IONOS (-1,56 Prozent auf 35,44 EUR) und TRATON (-1,39 Prozent auf 32,66 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 3.269.281 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 38,039 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net