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Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels im Aufwind

Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels im Aufwind

Der MDAX knüpft am Mittwoch an seine Vortagesgewinne an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
33.10 EUR 1.22 EUR 3.83 %
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Aurubis
142.50 EUR 0.40 EUR 0.28 %
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Elmos Semiconductor
115.00 EUR 1.20 EUR 1.05 %
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freenet AG
23.78 EUR 0.18 EUR 0.76 %
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Nemetschek SE
63.85 EUR -0.15 EUR -0.23 %
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Nordex AG
40.36 EUR -1.22 EUR -2.93 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46.20 EUR 0.20 EUR 0.43 %
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PUMA SE
27.00 EUR -0.16 EUR -0.59 %
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RTL
33.10 EUR 0.05 EUR 0.15 %
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Siltronic AG
56.05 EUR 1.10 EUR 2.00 %
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Ströer SE & Co. KGaA
38.92 EUR 0.40 EUR 1.04 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
50.55 EUR 3.29 EUR 6.96 %
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thyssenkrupp AG
12.59 EUR -0.06 EUR -0.47 %
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TUI AG
7.70 EUR -0.03 EUR -0.34 %
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Indizes
MDAX
30,992.55 EUR -41.80 EUR -0.13 %
News | Analysen

Am Mittwoch gewinnt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,65 Prozent auf 31.235,43 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 347,979 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,277 Prozent höher bei 31.120,43 Punkten, nach 31.034,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 31.113,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31.322,59 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 2,01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der MDAX bei 29.989,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32.224,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29.204,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 0,825 Prozent. 33.547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 5,10 Prozent auf 33,37 EUR), Siltronic (+ 4,94 Prozent auf 56,30 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,81 Prozent auf 50,10 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,65 Prozent auf 116,00 EUR) und Aurubis (+ 2,48 Prozent auf 144,60 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Ströer SE (-0,87 Prozent auf 38,80 EUR), PUMA SE (-0,85 Prozent auf 26,96 EUR), Nordex (-0,82 Prozent auf 41,18 EUR), RTL (-0,76 Prozent auf 32,85 EUR) und Nemetschek SE (-0,70 Prozent auf 63,85 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 210.017 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 41,359 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,77 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,44 Prozent.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.10.26 TUI Overweight Barclays Capital
23.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.

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