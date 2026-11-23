Index-Performance im Blick

Am Montag zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Montag notierte der SDAX via XETRA letztendlich 2,49 Prozent fester bei 17.176,38 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 84,363 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,300 Prozent auf 16.808,78 Punkte an der Kurstafel, nach 16.758,56 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16.807,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 17.195,87 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.106,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 18.564,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der SDAX auf 15.750,71 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,03 Prozent abwärts. Bei 19.325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell LPKF Laser Electronics (+ 10,12 Prozent auf 7,62 EUR), Basler (+ 9,15 Prozent auf 23,85 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 8,76 Prozent auf 75,10 EUR), PVA TePla (+ 7,50 Prozent auf 26,96 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 7,22 Prozent auf 41,60 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen STO SE (-2,69 Prozent auf 97,50 EUR), PNE (-2,59 Prozent auf 4,13 EUR), grenke (-2,40 Prozent auf 10,58 EUR), Südzucker (-1,30 Prozent auf 10,60 EUR) und init innovation in traffic systems SE (-1,09 Prozent auf 31,80 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.642.398 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,203 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 1,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 9,11 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net