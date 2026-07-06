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SDAX aktuell

Zuversicht in Frankfurt: SDAX mittags im Aufwind

Zuversicht in Frankfurt: SDAX mittags im Aufwind

Der SDAX notiert am Mittag im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASTA Energy Solutions
65.40 EUR 3.40 EUR 5.48 %
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ATOSS Software AG
73.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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27.30 EUR 0.20 EUR 0.74 %
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Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
67.60 EUR -0.50 EUR -0.73 %
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Fielmann AG
42.50 EUR -0.25 EUR -0.58 %
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GFT SE
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HelloFresh
3.79 EUR -0.06 EUR -1.64 %
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HORNBACH Holding
78.30 EUR -2.60 EUR -3.21 %
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Hypoport SE
82.95 EUR -0.70 EUR -0.84 %
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LPKF Laser & Electronics AG
17.70 EUR 0.75 EUR 4.42 %
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Mutares
26.45 EUR -0.55 EUR -2.04 %
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SCHOTT Pharma
20.35 EUR 1.65 EUR 8.82 %
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Indizes
SDAX
18,027.60 EUR 106.08 EUR 0.59 %
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Um 12:07 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,63 Prozent höher bei 18.034,52 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 87,825 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 1,25 Prozent fester bei 18.146,17 Punkten, nach 17.921,52 Punkten am Vortag.

Bei 18.175,82 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18.034,52 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 2,80 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, stand der SDAX bei 18.024,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, bewegte sich der SDAX bei 17.033,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wurde der SDAX mit 18.018,89 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,91 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SCHOTT Pharma (+ 14,36 Prozent auf 20,15 EUR), Einhell Germany vz (+ 4,57 Prozent auf 71,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,61) Prozent auf 17,20 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,48 Prozent auf 65,40 EUR) und Basler (+ 2,93 Prozent auf 28,10 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen ATOSS Software (-3,00 Prozent auf 71,20 EUR), HelloFresh (-1,87 Prozent auf 3,73 EUR), Hypoport SE (-1,44 Prozent auf 82,05 EUR), GFT SE (-1,22 Prozent auf 19,42 EUR) und Dermapharm (-1,18 Prozent auf 46,15 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 547.590 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Fielmann-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,669 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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DatumRatingAnalyst
18.06.26 Mutares Buy Warburg Research
17.03.26 Mutares Buy Warburg Research
16.03.26 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Mutares Buy Warburg Research
10.12.25 Mutares Buy Warburg Research