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Index-Performance im Blick

Zuversicht in Frankfurt: SDAX nachmittags mit Kursplus

Zuversicht in Frankfurt: SDAX nachmittags mit Kursplus

Der SDAX befindet sich derzeit im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.90 EUR -0.05 EUR -0.21 %
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ATOSS Software AG
88.10 EUR 0.30 EUR 0.34 %
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Energiekontor AG
22.80 EUR 0.35 EUR 1.56 %
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HAMBORNER REIT
4.10 EUR 0.00 EUR 0.12 %
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HelloFresh
3.12 EUR 0.05 EUR 1.56 %
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Hypoport SE
83.25 EUR 0.45 EUR 0.54 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
67.60 EUR 0.70 EUR 1.05 %
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LPKF Laser & Electronics AG
10.80 EUR 0.30 EUR 2.86 %
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MBB SE
205.00 EUR 7.60 EUR 3.85 %
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Mutares
29.15 EUR 0.25 EUR 0.87 %
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OHB SE
225.00 EUR 20.00 EUR 9.76 %
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pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
2.70 EUR -0.16 EUR -5.53 %
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PVA TePla AG
28.30 EUR 0.56 EUR 2.02 %
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SGL Carbon SE
4.88 EUR -0.08 EUR -1.51 %
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TeamViewer
7.63 EUR 0.23 EUR 3.11 %
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Indizes
SDAX
18,369.45 EUR 262.87 EUR 1.45 %
News | Analysen

Am Montag notiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 1,37 Prozent fester bei 18.354,50 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,186 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,262 Prozent stärker bei 18.154,09 Punkten in den Handel, nach 18.106,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.446,77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.154,09 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 18.124,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SDAX auf 18.229,28 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der SDAX mit 17.371,36 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,76 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19.325,96 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 15.733,78 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 9,28 Prozent auf 95,40 EUR), OHB SE (+ 8,21 Prozent auf 224,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,72 Prozent auf 11,10 EUR), Energiekontor (+ 4,46 Prozent auf 23,40 EUR) und PVA TePla (+ 4,42 Prozent auf 29,30 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen pbb (-3,81 Prozent auf 2,73 EUR), HelloFresh (-2,75 Prozent auf 3,00 EUR), SGL Carbon SE (-1,23 Prozent auf 4,84 EUR), Hypoport SE (-1,14 Prozent auf 82,75 EUR) und MBB SE (-0,98 Prozent auf 203,00 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 611.152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,107 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,40 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
12.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 OHB SE Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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