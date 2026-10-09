Zuversicht in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus

SDAX im Blick

09.10.26 17:57 Uhr

Der SDAX verzeichnete am fünften Tag der Woche Kursgewinne.

Zum Handelsende tendierte der SDAX im XETRA-Handel 1,62 Prozent höher bei 18.111,92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,569 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,506 Prozent auf 17.912,94 Punkte an der Kurstafel, nach 17.822,81 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 18.172,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17.912,94 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 0,760 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18.560,24 Punkten gehandelt. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Stand von 18.074,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der SDAX einen Stand von 17.561,34 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 4,36 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 8,47 Prozent auf 26,90 EUR), secunet Security Networks (+ 8,30 Prozent auf 267,50 EUR), HelloFresh (+ 6,88 Prozent auf 2,69 EUR), GFT SE (+ 6,24 Prozent auf 27,25 EUR) und Drägerwerk (+ 4,67 Prozent auf 116,60 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil SCHOTT Pharma (-4,67 Prozent auf 23,50 EUR), Vincorion (-2,44 Prozent auf 17,56 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,37 Prozent auf 72,00 EUR), EVOTEC SE (-1,35 Prozent auf 2,77 EUR) und Nagarro SE (-1,21 Prozent auf 77,30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 2.049.178 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,220 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 1,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net