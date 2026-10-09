DAX 25.087 +1,1%ESt50 6.173 +0,8%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 27.362 +0,6%Bitcoin 73.784 +1,3%Euro 1,1200 -0,1%Öl 104,7 +0,4%Gold 4.196 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SDAX im Blick

Zuversicht in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus

Zuversicht in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus

Der SDAX verzeichnete am fünften Tag der Woche Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22.65 EUR -0.30 EUR -1.31 %
Charts | News | Analysen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
114.40 EUR 2.00 EUR 1.78 %
Charts | News | Analysen
EVOTEC SE
2.83 EUR -0.07 EUR -2.28 %
Charts | News | Analysen
GFT SE
26.90 EUR 1.25 EUR 4.87 %
Charts | News | Analysen
HAMBORNER REIT
4.04 EUR 0.04 EUR 1.00 %
Charts | News | Analysen
HelloFresh
2.72 EUR 0.19 EUR 7.59 %
Charts | News | Analysen
KWS SAAT SE & Co. KGaA
68.60 EUR 0.20 EUR 0.29 %
Charts | News | Analysen
Mutares
24.40 EUR -0.45 EUR -1.81 %
Charts | News | Analysen
Nagarro SE
77.85 EUR 0.15 EUR 0.19 %
Charts | News | Analysen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
71.55 EUR -1.45 EUR -1.99 %
Charts | News | Analysen
SCHOTT Pharma
24.00 EUR -0.90 EUR -3.61 %
Charts | News | Analysen
secunet Security Networks AG
262.00 EUR 6.50 EUR 2.54 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.80 EUR 2.20 EUR 8.94 %
Charts | News | Analysen
Vincorion
17.66 EUR -0.10 EUR -0.56 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SDAX
18,098.20 EUR 275.39 EUR 1.55 %
News | Analysen

Zum Handelsende tendierte der SDAX im XETRA-Handel 1,62 Prozent höher bei 18.111,92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,569 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,506 Prozent auf 17.912,94 Punkte an der Kurstafel, nach 17.822,81 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 18.172,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17.912,94 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 0,760 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18.560,24 Punkten gehandelt. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Stand von 18.074,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der SDAX einen Stand von 17.561,34 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 4,36 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 8,47 Prozent auf 26,90 EUR), secunet Security Networks (+ 8,30 Prozent auf 267,50 EUR), HelloFresh (+ 6,88 Prozent auf 2,69 EUR), GFT SE (+ 6,24 Prozent auf 27,25 EUR) und Drägerwerk (+ 4,67 Prozent auf 116,60 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil SCHOTT Pharma (-4,67 Prozent auf 23,50 EUR), Vincorion (-2,44 Prozent auf 17,56 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,37 Prozent auf 72,00 EUR), EVOTEC SE (-1,35 Prozent auf 2,77 EUR) und Nagarro SE (-1,21 Prozent auf 77,30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 2.049.178 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,220 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 1,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle EVOTEC Aktie News

Werbung

EVOTEC Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.