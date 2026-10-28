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Index im Blick

Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags fester

Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags fester

Am dritten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.50 EUR 0.10 EUR 0.43 %
Charts | News | Analysen
ATOSS Software AG
93.60 EUR -0.80 EUR -0.85 %
Charts | News | Analysen
Basler AG
21.00 EUR 0.05 EUR 0.24 %
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EVOTEC SE
2.92 EUR 0.04 EUR 1.32 %
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HAMBORNER REIT
4.03 EUR -0.05 EUR -1.23 %
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HelloFresh
2.82 EUR -0.10 EUR -3.59 %
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JOST Werke AG
58.50 EUR -1.60 EUR -2.66 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
66.70 EUR 0.30 EUR 0.45 %
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Mutares
28.60 EUR -1.40 EUR -4.67 %
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OHB SE
251.00 EUR 12.50 EUR 5.24 %
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PVA TePla AG
29.78 EUR 0.58 EUR 1.99 %
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SFC Energy AG
18.00 EUR 0.20 EUR 1.12 %
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Springer Nature
20.35 EUR -0.35 EUR -1.69 %
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TeamViewer
7.53 EUR -0.15 EUR -1.95 %
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Vincorion
19.46 EUR 0.49 EUR 2.56 %
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Indizes
SDAX
18,412.46 EUR 39.40 EUR 0.21 %
News | Analysen

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,31 Prozent höher bei 18.430,24 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,211 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,136 Prozent auf 18.397,97 Punkte an der Kurstafel, nach 18.373,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.333,72 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.455,43 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,52 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der SDAX 18.248,52 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, notierte der SDAX bei 18.352,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17.024,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6,19 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 8,94 Prozent auf 256,00 EUR), PVA TePla (+ 4,29 Prozent auf 30,66 EUR), Vincorion (+ 2,84 Prozent auf 19,72 EUR), SFC Energy (+ 2,35 Prozent auf 18,32 EUR) und Basler (+ 2,14 Prozent auf 21,50 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen ATOSS Software (-3,70 Prozent auf 91,20 EUR), TeamViewer (-2,10 Prozent auf 7,47 EUR), JOST Werke (-1,87 Prozent auf 57,70 EUR), HelloFresh (-1,76 Prozent auf 2,79 EUR) und Springer Nature (-1,69 Prozent auf 20,35 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 339.793 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5,012 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
27.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 OHB SE Buy Deutsche Bank AG

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