Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels im Plus

SDAX-Performance

26.10.26 17:57 Uhr

So performte der SDAX zum Handelsschluss.

Am Montag notierte der SDAX via XETRA schlussendlich 1,38 Prozent fester bei 18.356,37 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 90,186 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,262 Prozent auf 18.154,09 Punkte an der Kurstafel, nach 18.106,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.154,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.446,77 Zählern.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18.124,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 18.229,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, stand der SDAX bei 17.371,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,77 Prozent zu Buche. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 8,71 Prozent auf 94,90 EUR), OHB SE (+ 8,70 Prozent auf 225,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 6,60 Prozent auf 11,30 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 6,18 Prozent auf 49,80 EUR) und Mutares (+ 5,61 Prozent auf 30,10 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen HelloFresh (-4,66 Prozent auf 2,94 EUR), Hypoport SE (-2,81 Prozent auf 81,35 EUR), pbb (-2,47 Prozent auf 2,76 EUR), 1&1 (-2,28 Prozent auf 23,55 EUR) und tonies (-2,28 Prozent auf 13,74 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.019.943 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,107 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,46 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,40 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net