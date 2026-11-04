Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus

XETRA-Handel im Blick

04.11.26 09:27 Uhr

Aktueller Marktbericht zum SDAX.

Im SDAX geht es im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,24 Prozent aufwärts auf 18.060,60 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 90,982 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,104 Prozent auf 17.998,40 Punkte an der Kurstafel, nach 18.017,08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Mittwoch bei 17.996,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.060,60 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 0,055 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der SDAX einen Wert von 18.194,70 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bewegte sich der SDAX bei 18.639,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bewegte sich der SDAX bei 16.280,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4,06 Prozent zu. Bei 19.325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 15.733,78 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 5,29 Prozent auf 53,70 EUR), Basler (+ 4,69 Prozent auf 24,55 EUR), Energiekontor (+ 2,83) Prozent auf 23,65 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 2,80 Prozent auf 51,40 EUR) und Grand City Properties (+ 2,12 Prozent auf 7,23 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Adtran Networks SE (-2,28 Prozent auf 21,40 EUR), Vincorion (-2,14 Prozent auf 18,27 EUR), Deutsche Euroshop (-1,86 Prozent auf 15,80 EUR), Einhell Germany vz (-1,43 Prozent auf 62,10 EUR) und SCHOTT Pharma (-1,04 Prozent auf 23,75 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 181.231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,139 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net