Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag

Index im Fokus

25.08.26 12:25 Uhr

Der MDAX zeigt derzeit eine positive Tendenz.

Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1,07 Prozent auf 32.374,49 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 355,475 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,439 Prozent auf 32.172,11 Punkte an der Kurstafel, nach 32.031,55 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 32.093,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32.402,67 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der MDAX 31.965,53 Punkte auf. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 32.807,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31.073,13 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell DEUTZ (+ 10,34 Prozent auf 11,42 EUR), KION GROUP (+ 5,78 Prozent auf 42,61 EUR), JENOPTIK (+ 2,93 Prozent auf 39,34 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,82 Prozent auf 71,00 EUR) und Lufthansa (+ 2,57 Prozent auf 7,99 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen CTS Eventim (-1,15 Prozent auf 60,10 EUR), Porsche Automobil (-1,05 Prozent auf 27,41 EUR), Porsche vz (-0,91 Prozent auf 43,70 EUR), Evonik (-0,80 Prozent auf 18,65 EUR) und WACKER CHEMIE (-0,70 Prozent auf 92,45 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1.636.190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,597 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,40 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net