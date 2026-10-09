Zuversicht in Frankfurt: So performt der DAX aktuell

DAX aktuell

09.10.26 15:57 Uhr

Der DAX gewinnt derzeit an Fahrt.

Um 15:41 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 1,32 Prozent höher bei 25.135,44 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,086 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,685 Prozent fester bei 24.976,97 Punkten, nach 24.806,97 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24.955,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.164,74 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 0,459 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, wies der DAX einen Stand von 25.576,45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der DAX 25.118,27 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, lag der DAX noch bei 24.611,25 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,43 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten registriert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 4,78 Prozent auf 23,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,60 Prozent auf 69,00 EUR), BMW (+ 3,33 Prozent auf 53,92 EUR), SAP SE (+ 3,28 Prozent auf 190,68 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3,18 Prozent auf 144,25 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Deutsche Telekom (-6,82 Prozent auf 25,00 EUR), Rheinmetall (-0,02 Prozent auf 934,70 EUR), Airbus SE (+ 0,15 Prozent auf 187,60 EUR), HOCHTIEF (+ 0,21 Prozent auf 391,00 EUR) und BASF (+ 0,27 Prozent auf 51,91 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 9.477.139 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 216,551 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net