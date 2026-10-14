Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag mit Gewinnen

Index-Performance im Fokus

14.10.26 12:26 Uhr

Aktuell wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:08 Uhr springt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,92 Prozent auf 4.025,37 Punkte an. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 561,644 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,509 Prozent stärker bei 4.009,11 Punkten, nach 3.988,80 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3.992,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4.029,45 Einheiten.

TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 1,16 Prozent zu. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 3.960,75 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Stand von 3.847,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, stand der TecDAX bei 3.646,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,07 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4.284,41 Punkte. Bei 3.322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 7,36 Prozent auf 2,62 EUR), OHB SE (+ 5,12 Prozent auf 164,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,43 Prozent auf 27,74 EUR), HENSOLDT (+ 2,85 Prozent auf 81,44 EUR) und PVA TePla (+ 2,76 Prozent auf 31,30 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Siltronic (-0,95 Prozent auf 72,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,32 Prozent auf 61,85 EUR), Nordex (+ 0,17 Prozent auf 36,26 EUR), Kontron (+ 0,19 Prozent auf 20,60 EUR) und United Internet (+ 0,26 Prozent auf 23,56 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1.834.746 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 224,446 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net