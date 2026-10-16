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Kursentwicklung

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu

Am Freitag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
32.78 EUR -0.94 EUR -2.79 %
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Deutsche Telekom AG
25.96 EUR 0.32 EUR 1.25 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
96.10 EUR -14.90 EUR -13.42 %
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freenet AG
22.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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HENSOLDT
88.24 EUR 5.44 EUR 6.57 %
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Infineon AG
52.18 EUR -0.28 EUR -0.53 %
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JENOPTIK AG
36.92 EUR 0.68 EUR 1.88 %
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Nordex AG
39.08 EUR 1.52 EUR 4.05 %
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OHB SE
193.00 EUR 25.20 EUR 15.02 %
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PVA TePla AG
29.68 EUR 0.42 EUR 1.44 %
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SAP SE
200.00 EUR -0.95 EUR -0.47 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
56.75 EUR -0.20 EUR -0.35 %
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TeamViewer
7.11 EUR 0.15 EUR 2.16 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
29.20 EUR 3.68 EUR 14.42 %
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Indizes
TecDAX
4,027.19 EUR 56.80 EUR 1.43 %
News | Analysen

Um 15:41 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 1,82 Prozent auf 4.042,83 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 564,202 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,447 Prozent stärker bei 3.988,12 Punkten in den Handel, nach 3.970,39 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3.981,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4.051,65 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1,60 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.984,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.782,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.701,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 11,55 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit OHB SE (+ 15,92 Prozent auf 196,60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 13,44 Prozent auf 29,04 EUR), Nordex (+ 10,56) Prozent auf 38,54 EUR), AIXTRON SE (+ 7,49 Prozent auf 33,30 EUR) und HENSOLDT (+ 6,51 Prozent auf 88,32 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Drägerwerk (-0,42 Prozent auf 95,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,18 Prozent auf 56,70 EUR), Infineon (-0,06 Prozent auf 52,44 EUR), JENOPTIK (+ 0,00 Prozent auf 36,98 EUR) und PVA TePla (+ 0,00 Prozent auf 29,44 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 4.229.143 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 227,308 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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