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Index-Performance

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX freundlich

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX freundlich

Am zweiten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
34.83 EUR -0.68 EUR -1.91 %
Charts | News | Analysen
Carl Zeiss Meditec AG
32.18 EUR -0.42 EUR -1.29 %
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Deutsche Telekom AG
25.43 EUR 0.44 EUR 1.76 %
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Elmos Semiconductor
137.80 EUR -2.80 EUR -1.99 %
Charts | News | Analysen
EVOTEC SE
2.54 EUR 0.02 EUR 0.79 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
22.06 EUR 0.18 EUR 0.82 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
56.39 EUR -1.01 EUR -1.76 %
Charts | News | Analysen
Ottobock
54.50 EUR 0.60 EUR 1.11 %
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SAP SE
195.14 EUR 0.20 EUR 0.10 %
Charts | News | Analysen
Siltronic AG
71.55 EUR -4.15 EUR -5.48 %
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TeamViewer
6.92 EUR -0.08 EUR -1.14 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.18 EUR 0.48 EUR 1.87 %
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Indizes
TecDAX
3,983.11 EUR -10.05 EUR -0.25 %
News | Analysen

Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,25 Prozent auf 4.003,18 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 557,778 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,278 Prozent stärker bei 4.004,28 Punkten, nach 3.993,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3.970,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.012,43 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 3.980,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3.870,03 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 3.684,68 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,45 Prozent. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 3,82 Prozent auf 2,55 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,84 Prozent auf 25,44 EUR), Ottobock (+ 1,12 Prozent auf 54,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,11 Prozent auf 32,86 EUR) und freenet (+ 1,10 Prozent auf 22,10 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-2,30 Prozent auf 6,79 EUR), Elmos Semiconductor (-1,57 Prozent auf 137,80 EUR), Siltronic (-1,46 Prozent auf 74,10 EUR), Infineon (-1,35 Prozent auf 56,45 EUR) und AIXTRON SE (-1,18 Prozent auf 35,13 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.229.028 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 220,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,00 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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