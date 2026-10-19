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Index-Bewegung

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX im Aufwind

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX im Aufwind

Der Handel in Frankfurt verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
32.60 EUR -0.38 EUR -1.15 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.64 EUR -0.29 EUR -1.12 %
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Elmos Semiconductor
130.40 EUR 1.80 EUR 1.40 %
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freenet AG
22.86 EUR 0.06 EUR 0.26 %
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HENSOLDT
85.82 EUR -1.56 EUR -1.79 %
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IONOS
34.22 EUR -0.38 EUR -1.10 %
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Nemetschek SE
75.65 EUR 2.25 EUR 3.07 %
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Nordex AG
38.60 EUR -0.30 EUR -0.77 %
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OHB SE
204.50 EUR 9.30 EUR 4.76 %
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Ottobock
53.40 EUR -0.30 EUR -0.56 %
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PVA TePla AG
29.54 EUR -0.14 EUR -0.47 %
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SAP SE
199.52 EUR 2.32 EUR 1.18 %
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SMA Solar AG
57.20 EUR -0.80 EUR -1.38 %
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TeamViewer
7.07 EUR 0.16 EUR 2.32 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
29.98 EUR 0.04 EUR 0.13 %
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Indizes
TecDAX
4,011.76 EUR -3.45 EUR -0.09 %
News | Analysen

Um 12:09 Uhr steigt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,03 Prozent auf 4.016,40 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 569,503 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 4.013,48 Zählern und damit 0,043 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4.015,21 Punkte).

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 4.027,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4.009,96 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 3.948,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3.770,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.656,37 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,82 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 6,99 Prozent auf 205,00 EUR), Nemetschek SE (+ 2,92 Prozent auf 75,70 EUR), PVA TePla (+ 2,43 Prozent auf 30,32 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,34 Prozent auf 131,20 EUR) und IONOS (+ 1,94 Prozent auf 34,70 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-2,09 Prozent auf 86,02 EUR), Ottobock (-2,05 Prozent auf 52,50 EUR), Nordex (-2,04 Prozent auf 38,34 EUR), SMA Solar (-1,91 Prozent auf 56,55 EUR) und AIXTRON SE (-1,16 Prozent auf 32,51 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.254.829 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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10:26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
08:21 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.

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