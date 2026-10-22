Zuversicht in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags zu

TecDAX-Performance im Blick

22.10.26 15:57 Uhr

Der TecDAX gewinnt heute an Wert.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,69 Prozent fester bei 4.095,66 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 570,571 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,347 Prozent schwächer bei 4.053,66 Punkten, nach 4.067,76 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4.034,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.098,57 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 2,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 4.031,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.789,67 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 22.10.2025, den Wert von 3.750,39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13,01 Prozent aufwärts. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 7,74 Prozent auf 281,30 EUR), QIAGEN (+ 5,10 Prozent auf 45,01 EUR), SAP SE (+ 2,47 Prozent auf 213,80 EUR), Drägerwerk (+ 1,86 Prozent auf 98,80 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-6,58 Prozent auf 29,95 EUR), Siltronic (-4,97 Prozent auf 61,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,60 Prozent auf 52,90 EUR), PVA TePla (-3,83 Prozent auf 29,16 EUR) und JENOPTIK (-3,62 Prozent auf 38,84 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Aktuell weist die QIAGEN-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.861.219 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 232,629 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,74 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net