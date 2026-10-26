Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus

TecDAX-Performance im Fokus

26.10.26 17:57 Uhr

So bewegte sich der TecDAX letztendlich.

Am Montag legte der TecDAX via XETRA zum Handelsende um 0,92 Prozent auf 4.061,18 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 574,910 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,050 Prozent tiefer bei 4.022,27 Punkten in den Montagshandel, nach 4.024,30 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 4.071,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4.009,38 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 3.975,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3.769,97 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 3.727,54 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 12,05 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell ATOSS Software (+ 8,71 Prozent auf 94,90 EUR), OHB SE (+ 8,70 Prozent auf 225,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,46 Prozent auf 52,35 EUR), Siltronic (+ 5,36 Prozent auf 59,00 EUR) und PVA TePla (+ 4,49 Prozent auf 29,32 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Nemetschek SE (-1,85 Prozent auf 74,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,46 Prozent auf 24,98 EUR), Eckert Ziegler (-1,45 Prozent auf 12,88 EUR), freenet (-1,39 Prozent auf 22,64 EUR) und SAP SE (-1,00 Prozent auf 212,25 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7.629.555 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 242,056 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,50 zu Buche schlagen. Mit 8,67 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net