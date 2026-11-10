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TecDAX im Blick

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen

Der TecDAX befindet sich am zweiten Tag der Woche im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
32.50 EUR 0.59 EUR 1.85 %
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Elmos Semiconductor
117.00 EUR -3.40 EUR -2.82 %
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freenet AG
23.58 EUR 0.18 EUR 0.77 %
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Infineon AG
50.95 EUR 1.38 EUR 2.77 %
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JENOPTIK AG
36.18 EUR -1.80 EUR -4.74 %
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Nemetschek SE
64.40 EUR -1.35 EUR -2.05 %
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Nordex AG
43.02 EUR -0.18 EUR -0.42 %
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OHB SE
207.50 EUR 5.00 EUR 2.47 %
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SAP SE
211.20 EUR -0.60 EUR -0.28 %
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Siltronic AG
54.95 EUR 3.15 EUR 6.08 %
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SMA Solar AG
47.76 EUR -2.22 EUR -4.44 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
46.20 EUR 0.26 EUR 0.57 %
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TeamViewer
4.85 EUR -0.02 EUR -0.37 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
25.70 EUR -0.24 EUR -0.93 %
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Indizes
TecDAX
4,073.66 EUR 25.52 EUR 0.63 %
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Um 12:09 Uhr verbucht der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,69 Prozent auf 4.076,08 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 571,961 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,360 Prozent auf 4.062,72 Punkte an der Kurstafel, nach 4.048,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4.062,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4.094,12 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 3.978,41 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 4.067,42 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Wert von 3.496,69 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,47 Prozent zu. Bei 4.284,41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Infineon (+ 5,58 Prozent auf 51,34 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,54 Prozent auf 48,02 EUR), Siltronic (+ 4,47 Prozent auf 54,95 EUR), OHB SE (+ 2,46 Prozent auf 208,50 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,05 Prozent auf 32,39 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen JENOPTIK (-4,29 Prozent auf 35,70 EUR), SMA Solar (-3,16 Prozent auf 47,84 EUR), Nordex (-2,79 Prozent auf 41,76 EUR), Elmos Semiconductor (-1,82 Prozent auf 118,40 EUR) und Nemetschek SE (-1,75 Prozent auf 64,45 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.116.118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 237,935 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 8,48 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
11:46 Infineon Neutral UBS AG
10:06 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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