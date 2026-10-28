Zuversicht in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich fester
Der TecDAX machte am dritten Tag der Woche Gewinne.
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Zum Handelsschluss tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,54 Prozent stärker bei 4.114,94 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 574,940 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,042 Prozent höher bei 4.094,36 Punkten in den Handel, nach 4.092,64 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 4.125,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.083,97 Punkten erreichte.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,30 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.969,15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.837,11 Punkten auf. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 3.718,15 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 13,54 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Punkte.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 10,64 Prozent auf 260,00 EUR), PVA TePla (+ 5,44 Prozent auf 31,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,27 Prozent auf 52,90 EUR), AIXTRON SE (+ 3,35 Prozent auf 31,47 EUR) und EVOTEC SE (+ 3,27 Prozent auf 2,97 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,65 Prozent auf 29,14 EUR), ATOSS Software (-3,27 Prozent auf 91,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,59 Prozent auf 34,72 EUR), TeamViewer (-1,51 Prozent auf 7,51 EUR) und Nemetschek SE (-1,49 Prozent auf 72,95 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6.608.294 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 240,645 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick
Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag