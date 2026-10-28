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TecDAX-Entwicklung

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich fester

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich fester

Der TecDAX machte am dritten Tag der Woche Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
31.58 EUR 1.58 EUR 5.27 %
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ATOSS Software AG
93.60 EUR -0.80 EUR -0.85 %
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Carl Zeiss Meditec AG
34.98 EUR -0.48 EUR -1.35 %
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Deutsche Telekom AG
25.04 EUR -0.04 EUR -0.16 %
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EVOTEC SE
2.94 EUR 0.06 EUR 2.15 %
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freenet AG
22.38 EUR -0.26 EUR -1.15 %
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Nemetschek SE
72.60 EUR 0.35 EUR 0.48 %
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OHB SE
260.50 EUR 22.00 EUR 9.22 %
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PVA TePla AG
29.78 EUR 0.58 EUR 1.99 %
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SAP SE
211.05 EUR -1.55 EUR -0.73 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
53.20 EUR 2.95 EUR 5.87 %
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TeamViewer
7.53 EUR -0.15 EUR -1.95 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
29.44 EUR -1.52 EUR -4.91 %
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Indizes
TecDAX
4,115.60 EUR 22.96 EUR 0.56 %
News | Analysen

Zum Handelsschluss tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,54 Prozent stärker bei 4.114,94 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 574,940 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,042 Prozent höher bei 4.094,36 Punkten in den Handel, nach 4.092,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 4.125,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.083,97 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,30 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.969,15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.837,11 Punkten auf. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 3.718,15 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 13,54 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 10,64 Prozent auf 260,00 EUR), PVA TePla (+ 5,44 Prozent auf 31,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,27 Prozent auf 52,90 EUR), AIXTRON SE (+ 3,35 Prozent auf 31,47 EUR) und EVOTEC SE (+ 3,27 Prozent auf 2,97 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,65 Prozent auf 29,14 EUR), ATOSS Software (-3,27 Prozent auf 91,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,59 Prozent auf 34,72 EUR), TeamViewer (-1,51 Prozent auf 7,51 EUR) und Nemetschek SE (-1,49 Prozent auf 72,95 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6.608.294 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 240,645 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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21.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
19.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG

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