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TecDAX-Kursentwicklung

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Gewinne

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Gewinne

Der TecDAX befand sich zum Handelsschluss im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
35.58 EUR -0.26 EUR -0.73 %
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Carl Zeiss Meditec AG
32.64 EUR -0.08 EUR -0.24 %
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Deutsche Telekom AG
28.82 EUR -0.35 EUR -1.20 %
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freenet AG
24.60 EUR 0.38 EUR 1.57 %
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IONOS
34.22 EUR 0.72 EUR 2.15 %
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PVA TePla AG
29.80 EUR -0.40 EUR -1.32 %
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QIAGEN N.V.
37.74 EUR -0.60 EUR -1.58 %
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SAP SE
185.52 EUR 4.52 EUR 2.50 %
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Siemens Healthineers AG
38.68 EUR -0.53 EUR -1.35 %
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Siltronic AG
78.10 EUR 2.50 EUR 3.31 %
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SMA Solar AG
56.15 EUR 0.95 EUR 1.72 %
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TeamViewer
6.98 EUR 0.21 EUR 3.10 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
29.40 EUR -1.10 EUR -3.61 %
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Indizes
TecDAX
4,027.43 EUR 14.73 EUR 0.37 %
News | Analysen

Der TecDAX sprang im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,46 Prozent auf 4.031,35 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 562,270 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,026 Prozent stärker bei 4.013,76 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4.012,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4.050,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.012,88 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der TecDAX bereits um 1,67 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3.952,05 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 4.185,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der TecDAX 3.614,00 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,23 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.322,31 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Bechtle (+ 3,65 Prozent auf 36,96 EUR), TeamViewer (+ 2,30 Prozent auf 6,90 EUR), SAP SE (+ 2,28) Prozent auf 185,58 EUR), SMA Solar (+ 2,14 Prozent auf 57,35 EUR) und IONOS (+ 1,78 Prozent auf 34,30 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Siltronic (-3,03 Prozent auf 75,10 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,19 Prozent auf 32,16 EUR), QIAGEN (-1,80 Prozent auf 37,47 EUR), Siemens Healthineers (-1,65 Prozent auf 38,81 EUR) und PVA TePla (-1,07 Prozent auf 29,62 EUR) unter Druck.

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 6.391.432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 212,673 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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10:41 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
08:31 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
07.08.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG

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