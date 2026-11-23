Index-Performance im Blick

Am ersten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Montag verbuchte der TecDAX via XETRA schlussendlich ein Plus in Höhe von 2,14 Prozent auf 3.892,57 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 535,125 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,077 Prozent schwächer bei 3.808,03 Punkten, nach 3.810,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3.902,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3.807,67 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 23.10.2026, stand der TecDAX noch bei 4.024,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 4.090,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 3.409,22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,40 Prozent aufwärts. Bei 4.284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 13,32 Prozent auf 36,06 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,76 Prozent auf 48,14 EUR), AIXTRON SE (+ 8,91) Prozent auf 32,04 EUR), PVA TePla (+ 7,50 Prozent auf 26,96 EUR) und Siltronic (+ 7,16 Prozent auf 54,65 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Nemetschek SE (-5,73 Prozent auf 51,00 EUR), freenet (-1,06 Prozent auf 24,38 EUR), IONOS (-0,83 Prozent auf 33,56 EUR), TeamViewer (-0,42 Prozent auf 4,30 EUR) und Deutsche Telekom (-0,34 Prozent auf 26,25 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 7.542.007 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,374 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net