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Index-Performance

Zuversicht in London: Anleger lassen FTSE 100 letztendlich steigen

Zuversicht in London: Anleger lassen FTSE 100 letztendlich steigen

Der FTSE 100 gewann am Abend an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
28.69 EUR 0.72 EUR 2.57 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
146.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Barratt Developments PLC
3.72 EUR -0.26 EUR -6.53 %
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Diageo plc
20.55 EUR -0.16 EUR -0.77 %
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Haleon PLC
3.74 EUR -0.74 EUR -16.52 %
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Intermediate Capital Group PLC
21.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Lloyds Banking Group
1.16 EUR -0.09 EUR -7.20 %
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London Stock Exchange (LSE)
113.90 EUR 2.20 EUR 1.97 %
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Melrose Industries PLC Registered Shs
5.48 EUR 0.01 EUR 0.15 %
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Rio Tinto plc
73.45 EUR -3.32 EUR -4.32 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
48.40 EUR 1.76 EUR 3.77 %
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St.James's Place PLC
13.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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WPP 2012 PLC
4.54 EUR -0.02 EUR -0.44 %
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Indizes
FTSE 100
10,722.07 GBP 27.57 GBP 0.26 %
News | Analysen

Der FTSE 100 kletterte im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,26 Prozent auf 10.722,07 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,242 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent schwächer bei 10.694,02 Punkten, nach 10.694,50 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10.694,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 10.773,70 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,291 Prozent nach oben. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 10.636,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10.908,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.756,14 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,75 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit WPP 2012 (+ 5,39 Prozent auf 4,05 GBP), 3i (+ 3,27 Prozent auf 24,32 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,81 Prozent auf 94,44 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,61 Prozent auf 18,51 GBP) und Melrose Industries (+ 2,57 Prozent auf 4,75 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Haleon (-15,05 Prozent auf 3,18 GBP), Lloyds Banking Group (-5,04 Prozent auf 0,99 GBP), StJamess Place (-3,68 Prozent auf 10,73 GBP), Rio Tinto (-2,93 Prozent auf 62,06 GBP) und Diageo (-2,07 Prozent auf 17,02 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 268.240.613 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 268,802 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:36 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
10:41 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.

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