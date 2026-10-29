Zuversicht in London: Anleger lassen FTSE 100 letztendlich steigen

Index-Performance

29.10.26 17:57 Uhr

Der FTSE 100 gewann am Abend an Wert.

Der FTSE 100 kletterte im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,26 Prozent auf 10.722,07 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,242 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent schwächer bei 10.694,02 Punkten, nach 10.694,50 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10.694,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 10.773,70 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,291 Prozent nach oben. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 10.636,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10.908,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.756,14 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,75 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit WPP 2012 (+ 5,39 Prozent auf 4,05 GBP), 3i (+ 3,27 Prozent auf 24,32 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,81 Prozent auf 94,44 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,61 Prozent auf 18,51 GBP) und Melrose Industries (+ 2,57 Prozent auf 4,75 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Haleon (-15,05 Prozent auf 3,18 GBP), Lloyds Banking Group (-5,04 Prozent auf 0,99 GBP), StJamess Place (-3,68 Prozent auf 10,73 GBP), Rio Tinto (-2,93 Prozent auf 62,06 GBP) und Diageo (-2,07 Prozent auf 17,02 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 268.240.613 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 268,802 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion Finanzen.net