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FTSE 100-Kursverlauf

Zuversicht in London: FTSE 100 bewegt sich am Montagnachmittag im Plus

Zuversicht in London: FTSE 100 bewegt sich am Montagnachmittag im Plus

Der FTSE 100 entwickelt sich am Montag positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anglo American PLC
44.52 EUR 1.18 EUR 2.72 %
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Antofagasta plc
37.51 EUR 1.22 EUR 3.36 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
157.00 EUR 10.00 EUR 6.80 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
53.76 EUR -1.30 EUR -2.36 %
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BP plc (British Petrol)
6.60 EUR -0.08 EUR -1.15 %
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Endeavour Mining PLC
49.12 EUR 0.62 EUR 1.28 %
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Fresnillo PLC
32.00 EUR 2.40 EUR 8.11 %
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HSBC Holdings plc
15.84 EUR 0.04 EUR 0.25 %
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Imperial Brands plc
35.70 EUR 0.12 EUR 0.34 %
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Lloyds Banking Group
1.15 EUR 0.00 EUR 0.39 %
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London Stock Exchange (LSE)
112.10 EUR -1.90 EUR -1.67 %
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Rolls-Royce Plc
15.46 EUR 0.30 EUR 2.01 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
44.28 EUR -0.30 EUR -0.68 %
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Smiths PLC
30.80 EUR 0.20 EUR 0.65 %
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Indizes
FTSE 100
10,754.90 GBP 80.96 GBP 0.76 %
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Am Montag tendiert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0,59 Prozent stärker bei 10.736,49 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,246 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10.673,36 Zählern und damit 0,005 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10.673,94 Punkte).

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10.654,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.769,48 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.552,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, notierte der FTSE 100 bei 10.901,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 9.682,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,89 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9.670,46 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Antofagasta (+ 5,88 Prozent auf 32,96 GBP), Endeavour Mining (+ 5,64 Prozent auf 43,25 GBP), Anglo American (+ 4,67) Prozent auf 38,74 GBP), Fresnillo (+ 4,66 Prozent auf 26,30 GBP) und Rolls-Royce (+ 3,65 Prozent auf 13,07 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen BAT (-1,71 Prozent auf 44,89 GBP), BP (-1,70 Prozent auf 5,50 GBP), Imperial Brands (-1,58 Prozent auf 29,26 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,42 Prozent auf 36,70 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,33 Prozent auf 93,36 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 39.869.366 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 267,925 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.

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