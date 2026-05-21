Zuversicht in London: FTSE 100 mit grünem Vorzeichen

FTSE 100-Kursentwicklung

So bewegt sich der FTSE 100 am Freitag.

Am Freitag gewinnt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,43 Prozent auf 10.488,72 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,988 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 10.443,11 Punkte an der Kurstafel, nach 10.443,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.492,85 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.435,53 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 2,88 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 22.04.2026, den Wert von 10.476,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Wert von 10.686,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8.739,26 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,40 Prozent zu. Bei 10.934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Croda International (+ 3,84 Prozent auf 29,78 GBP), BT Group (+ 3,60 Prozent auf 2,27 GBP), Whitbread (+ 2,70 Prozent auf 24,31 GBP), Marks Spencer (+ 2,47 Prozent auf 3,59 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,27 Prozent auf 15,03 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil ConvaTec (-2,46 Prozent auf 1,99 GBP), Rightmove (-2,34 Prozent auf 4,01 GBP), Prudential (-2,32 Prozent auf 11,18 GBP), BP (-1,27 Prozent auf 5,58 GBP) und Burberry (-0,90 Prozent auf 11,07 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12.029.080 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 270,201 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,32 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net