Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen

FTSE 100-Performance

12.11.26 09:27 Uhr

Wie bereits am Vortag richtet sich der FTSE 100 auch heute in der Gewinnzone ein.

Am Donnerstag klettert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE um 0,31 Prozent auf 10.868,60 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,265 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 10.835,74 Punkten in den Handel, nach 10.835,47 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 10.833,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10.886,06 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,83 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Wert von 10.656,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10.833,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9.911,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,22 Prozent zu. Bei 10.989,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 7,41 Prozent auf 11,74 GBP), 3i (+ 3,27 Prozent auf 26,49 GBP), Rolls-Royce (+ 2,79 Prozent auf 13,80 GBP), Barratt Developments (+ 2,76 Prozent auf 3,35 GBP) und Smith Nephew (+ 2,21 Prozent auf 11,81 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Endeavour Mining (-9,26 Prozent auf 37,45 GBP), Fresnillo (-3,22 Prozent auf 24,38 GBP), Intermediate Capital Group (-2,38 Prozent auf 19,08 GBP), Antofagasta (-1,96 Prozent auf 32,44 GBP) und Anglo American (-1,92 Prozent auf 38,29 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 1.286.137 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 275,099 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net