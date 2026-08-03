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NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Zuversicht in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels steigen

Zuversicht in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels steigen

Letztendlich wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3D Systems Corp.
3.26 EUR 1.00 EUR 44.30 %
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America's Car-Mart Inc.
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13.40 EUR 0.30 EUR 2.29 %
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17.00 EUR 1.30 EUR 8.28 %
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1.11 EUR 0.06 EUR 5.71 %
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Commercial Vehicle Group Inc.
4.04 EUR 0.16 EUR 4.12 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
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Innodata Inc.
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Intel Corp.
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10.90 EUR 0.40 EUR 3.81 %
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NVIDIA Corp.
184.04 EUR 3.90 EUR 2.16 %
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SIGA Technologies Inc.
3.24 USD 0.03 USD 0.93 %
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Ultra Clean Holdings Inc.
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Zebra Technologies Corp.
301.00 EUR 41.00 EUR 15.77 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,584.99 USD 671.10 USD 2.59 %
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Schlussendlich legte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2,59 Prozent auf 26.584,99 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,672 Prozent fester bei 26.088,04 Punkten in den Handel, nach 25.913,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.088,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.679,91 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 25.832,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25.067,80 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 04.08.2025, mit 21.053,58 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 14,41 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Zebra Technologies (+ 26,47 Prozent auf 368,83 USD), 3D Systems (+ 25,80 Prozent auf 3,56 USD), Amtech Systems (+ 11,08 Prozent auf 17,44 USD), Innodata (+ 10,99 Prozent auf 70,21 USD) und Intel (+ 10,84 Prozent auf 100,86 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Commercial Vehicle Group (-15,25 Prozent auf 3,89 USD), Americas Car-Mart (-5,43 Prozent auf 3,31 USD), Century Casinos (-5,43 Prozent auf 1,22 USD), Anika Therapeutics (-5,43 Prozent auf 19,61 USD) und Ultra Clean (-5,19 Prozent auf 84,54 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 40.878.031 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,222 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 18,69 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK