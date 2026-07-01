Zuversicht in New York: Dow Jones am Mittag auf grünem Terrain

Dow Jones-Entwicklung

Der Dow Jones verbucht derzeit Zuwächse.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,68 Prozent höher bei 52.659,62 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 23,609 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,142 Prozent tiefer bei 52.231,18 Punkten in den Handel, nach 52.305,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 52.805,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52.395,22 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,28 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51.307,79 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 46.504,67 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 44.484,42 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 8,84 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 52.805,12 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 5,81 Prozent auf 306,18 USD), Microsoft (+ 4,14 Prozent auf 388,45 USD), Amazon (+ 2,98 Prozent auf 245,44 USD), Boeing (+ 2,83 Prozent auf 224,77 USD) und Amgen (+ 2,79 Prozent auf 372,21 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Cisco (-3,94 Prozent auf 112,83 USD), NVIDIA (-2,34 Prozent auf 195,40 USD), Walmart (-1,76 Prozent auf 111,27 USD), Caterpillar (-1,51 Prozent auf 976,42 USD) und Home Depot (-0,74 Prozent auf 309,35 EUR).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9.655.849 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,250 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Salesforce-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,31 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net