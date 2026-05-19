Zuversicht in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen

Dow Jones-Performance im Fokus

Der Dow Jones notiert am dritten Tag der Woche im Plus.

Am Mittwoch verbucht der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 1,03 Prozent auf 49.871,58 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20,561 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,674 Prozent auf 49.696,53 Punkte an der Kurstafel, nach 49.363,88 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 49.235,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 49.981,35 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0,789 Prozent zu. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wurde der Dow Jones mit 49.442,56 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49.625,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42.677,24 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,08 Prozent nach oben. Bei 50.512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Goldman Sachs (+ 4,98 Prozent auf 975,00 USD), Nike (+ 4,08 Prozent auf 44,15 USD), Boeing (+ 3,43 Prozent auf 222,40 USD), Sherwin-Williams (+ 2,58 Prozent auf 306,76 USD) und Walt Disney (+ 2,37 Prozent auf 104,71 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Chevron (-2,04 Prozent auf 193,22 USD), Walmart (-1,66 Prozent auf 131,98 USD), UnitedHealth (-1,53 Prozent auf 383,28 USD), Merck (-0,74 Prozent auf 113,40 USD) und Salesforce (-0,66 Prozent auf 178,24 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 15.178.304 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,644 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net