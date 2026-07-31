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NYSE-Handel im Blick

Zuversicht in New York: Dow Jones am Nachmittag auf grünem Terrain

Zuversicht in New York: Dow Jones am Nachmittag auf grünem Terrain

Das macht der Dow Jones.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
325.00 EUR 15.00 EUR 4.84 %
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Amazon
247.90 EUR 11.60 EUR 4.91 %
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330.35 EUR -3.20 EUR -0.96 %
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201.50 EUR 12.58 EUR 6.66 %
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Johnson & Johnson
220.20 EUR -3.10 EUR -1.39 %
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McDonald's Corp.
232.70 EUR -1.60 EUR -0.68 %
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Merck Co.
114.18 EUR 0.48 EUR 0.42 %
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Microsoft Corp.
423.90 EUR 19.45 EUR 4.81 %
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Nike Inc.
37.19 EUR 1.06 EUR 2.93 %
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NVIDIA Corp.
180.14 EUR 5.14 EUR 2.94 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
328.90 EUR 4.10 EUR 1.26 %
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UnitedHealth Inc.
361.40 EUR 1.60 EUR 0.44 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,178.41 USD 693.38 USD 1.32 %
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Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1,14 Prozent stärker bei 53.082,79 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,466 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,476 Prozent auf 52.235,03 Punkte an der Kurstafel, nach 52.485,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 52.759,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 53.224,38 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 52.900,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, einen Stand von 49.499,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, notierte der Dow Jones bei 43.588,58 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,72 Prozent nach oben. 53.289,30 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 6,76 Prozent auf 230,76 USD), Microsoft (+ 5,12 Prozent auf 488,52 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 4,72 Prozent auf 373,47 USD), Amazon (+ 4,63 Prozent auf 284,15 USD) und NVIDIA (+ 3,57 Prozent auf 207,92 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Merck (-2,21 Prozent auf 127,32 USD), Amgen (-1,80 Prozent auf 378,22 USD), Chevron (-1,57 Prozent auf 193,73 USD), Johnson Johnson (-1,34 Prozent auf 252,91 USD) und McDonalds (-0,96 Prozent auf 268,03 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 14.735.311 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,215 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,00 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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