Zuversicht in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu

Kursentwicklung

21.10.26 17:59 Uhr

Am Mittwoch zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Um 17:56 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,26 Prozent auf 52.632,88 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 26,163 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,02 Prozent schwächer bei 51.959,21 Punkten in den Handel, nach 52.495,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52.392,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52.711,93 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,26 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52.048,83 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52.224,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46.924,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,79 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit American Express (+ 1,94 Prozent auf 324,51 USD), NVIDIA (+ 1,85 Prozent auf 220,47 USD), Goldman Sachs (+ 1,46) Prozent auf 897,77 USD), Apple (+ 1,45 Prozent auf 344,42 USD) und Caterpillar (+ 1,39 Prozent auf 735,32 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Alphabet C (ex Google) (-2,02 Prozent auf 329,60 USD), Johnson Johnson (-1,70 Prozent auf 254,94 USD), Nike (-1,02 Prozent auf 37,50 USD), Procter Gamble (-0,90 Prozent auf 157,89 USD) und Amgen (-0,82 Prozent auf 435,35 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 7.133.412 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,662 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie offeriert Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net