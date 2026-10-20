Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels fester

Index-Bewegung

20.10.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones befand sich am Abend im Aufwind.

Am Dienstag verbuchte der Dow Jones via NYSE letztendlich Gewinne in Höhe von 1,02 Prozent auf 52.495,88 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 25,989 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,024 Prozent höher bei 51.978,58 Punkten in den Handel, nach 51.966,03 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51.910,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 52.689,81 Einheiten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der Dow Jones mit 51.682,64 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51.839,26 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 20.10.2025, einen Stand von 46.706,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell 3M (+ 5,78 Prozent auf 171,37 USD), Amgen (+ 3,29 Prozent auf 438,94 USD), Merck (+ 3,25 Prozent auf 148,30 USD), UnitedHealth (+ 3,04 Prozent auf 419,26 USD) und Travelers (+ 2,67 Prozent auf 395,73 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Alphabet C (ex Google) (-1,11 Prozent auf 336,40 USD), Apple (-1,00 Prozent auf 339,50 USD), Walmart (-0,72 Prozent auf 117,85 USD), Boeing (-0,50 Prozent auf 190,47 USD) und Microsoft (-0,31 Prozent auf 531,87 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 18.985.689 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,595 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net