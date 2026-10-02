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Dow Jones-Marktbericht

Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain

Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain

Der Dow Jones verbuchte am fünften Tag der Woche Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
302.90 EUR 3.70 EUR 1.24 %
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Amgen Inc.
358.85 EUR -10.50 EUR -2.84 %
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Caterpillar Inc.
753.20 EUR 21.60 EUR 2.95 %
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Cisco Inc.
98.10 EUR 2.67 EUR 2.80 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
197.32 EUR -7.68 EUR -3.75 %
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Johnson & Johnson
229.05 EUR -0.80 EUR -0.35 %
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Nike Inc.
30.08 EUR -1.17 EUR -3.74 %
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NVIDIA Corp.
207.85 EUR 2.40 EUR 1.17 %
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Procter & Gamble Co.
128.20 EUR -0.74 EUR -0.57 %
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Salesforce
213.00 EUR 4.00 EUR 1.91 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
321.30 EUR 8.10 EUR 2.59 %
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UnitedHealth Inc.
326.60 EUR 2.40 EUR 0.74 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,176.96 USD 250.40 USD 0.49 %
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Schlussendlich stieg der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,49 Prozent auf 51.176,96 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 25,656 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,161 Prozent stärker bei 51.008,36 Punkten in den Handel, nach 50.926,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 51.382,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 50.950,61 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,913 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 53.061,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der Dow Jones auf 52.900,07 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46.519,72 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,78 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 3,16 Prozent auf 112,20 USD), Caterpillar (+ 2,31 Prozent auf 845,42 USD), UnitedHealth (+ 1,83 Prozent auf 371,90 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,62 Prozent auf 340,35 USD) und NVIDIA (+ 1,34 Prozent auf 233,95 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Nike (-3,64 Prozent auf 33,87 USD), IBM (-1,32 Prozent auf 222,64 USD), Amgen (-1,04 Prozent auf 403,04 USD), Johnson Johnson (-1,02 Prozent auf 256,03 USD) und Salesforce (-0,84 Prozent auf 234,69 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 35.812.757 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,889 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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