Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen

Kursentwicklung im Fokus

Der Dow Jones setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Am Freitag notiert der Dow Jones um 15:57 Uhr via NYSE 0,03 Prozent fester bei 52.310,64 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,404 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 52.427,94 Zählern und damit 0,250 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (52.297,09 Punkte).

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 52.521,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52.308,92 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,29 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, stand der Dow Jones noch bei 51.670,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 53.839,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47.457,22 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,12 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54.744,33 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 45.057,28 Punkten.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 1,35 Prozent auf 38,27 USD), Apple (+ 1,35 Prozent auf 359,66 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,25 Prozent auf 299,04 USD), Coca-Cola (+ 1,14 Prozent auf 98,55 USD) und American Express (+ 1,06 Prozent auf 321,44 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Cisco (-4,02 Prozent auf 97,91 USD), NVIDIA (-1,82 Prozent auf 163,17 USD), Home Depot (-1,30 Prozent auf 312,45 EUR), Merck (-0,89 Prozent auf 145,64 USD) und Microsoft (-0,83 Prozent auf 518,64 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 19.764.674 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 4,672 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,01 erwartet. Nike lockt Anleger 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4,29 Prozent.

Redaktion Finanzen.net