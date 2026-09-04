DAX 26.008 +0,0%ESt50 6.413 +0,1%MSCI World 4.995 +0,2%Top 10 Crypto 10,29 +0,5%Nas 26.433 -0,3%Bitcoin 67.473 -0,8%Euro 1,1627 +0,0%Öl 98,5 +1,6%Gold 4.368 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursentwicklung

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 im Plus

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 im Plus

Beim NASDAQ 100 stehen die Signale am zweiten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
434.80 EUR 21.25 EUR 5.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
337.45 EUR -21.95 EUR -6.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Booking Holdings
155.60 EUR -10.35 EUR -6.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CoreWeave
87.60 EUR 10.30 EUR 13.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
180.04 EUR -1.96 EUR -1.08 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
90.44 EUR 6.70 EUR 8.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
266.65 EUR -16.45 EUR -5.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
21.34 EUR 0.11 EUR 0.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lumentum Holdings Inc
847.80 EUR 77.80 EUR 10.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
871.50 EUR -27.30 EUR -3.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nebius
215.35 EUR 18.85 EUR 9.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
193.96 EUR -5.64 EUR -2.83 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Shopify Inc (A)
115.74 EUR -6.94 EUR -5.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc
158.98 EUR -7.40 EUR -4.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
29,522.91 USD -21.24 USD -0.07 %
News | Analysen

Am Dienstag gewinnt der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,14 Prozent auf 29.586,76 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,342 Prozent fester bei 29.645,18 Punkten, nach 29.544,16 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 29.400,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29.655,73 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29.722,30 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 29.414,26 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 23.762,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 17,38 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell CoreWeave (+ 15,89 Prozent auf 103,56 USD), Lumentum (+ 12,40 Prozent auf 990,51 USD), Nebius (+ 10,74 Prozent auf 250,71 USD), Intel (+ 9,11 Prozent auf 104,53 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,75 Prozent auf 509,80 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Amgen (-9,59 Prozent auf 395,30 USD), Shopify A (-7,09 Prozent auf 134,80 USD), Booking (-5,83 Prozent auf 182,02 USD), Intuit (-5,45 Prozent auf 314,56 USD) und Workday (-5,38 Prozent auf 185,26 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 12.211.381 Aktien gehandelt. Mit 4,776 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Die Micron Technology-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,45 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.