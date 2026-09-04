Zuversicht in New York: NASDAQ 100 im Plus
Beim NASDAQ 100 stehen die Signale am zweiten Tag der Woche auf Stabilisierung.
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Am Dienstag gewinnt der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,14 Prozent auf 29.586,76 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,342 Prozent fester bei 29.645,18 Punkten, nach 29.544,16 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 29.400,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29.655,73 Punkten.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29.722,30 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 29.414,26 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 23.762,30 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 17,38 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten registriert.
NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell CoreWeave (+ 15,89 Prozent auf 103,56 USD), Lumentum (+ 12,40 Prozent auf 990,51 USD), Nebius (+ 10,74 Prozent auf 250,71 USD), Intel (+ 9,11 Prozent auf 104,53 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,75 Prozent auf 509,80 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Amgen (-9,59 Prozent auf 395,30 USD), Shopify A (-7,09 Prozent auf 134,80 USD), Booking (-5,83 Prozent auf 182,02 USD), Intuit (-5,45 Prozent auf 314,56 USD) und Workday (-5,38 Prozent auf 185,26 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 12.211.381 Aktien gehandelt. Mit 4,776 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
NASDAQ 100-Fundamentaldaten
Die Micron Technology-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,45 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.net
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