Zuversicht in New York: NASDAQ 100 klettert

NASDAQ-Handel im Fokus

17.08.26 17:59 Uhr

NASDAQ 100-Handel am Montag.

Der NASDAQ 100 steigt im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,35 Prozent auf 30.152,26 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,348 Prozent auf 30.150,77 Punkte an der Kurstafel, nach 30.046,14 Punkten am Vortag.

Bei 30.195,72 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 30.071,87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 28.592,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, mit 29.125,20 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Stand von 23.712,07 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,62 Prozent zu. Bei 30.762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Sandisk (+ 8,95 Prozent auf 1.788,00 USD), Marvell Technology (+ 7,03 Prozent auf 237,63 USD), Lumentum (+ 6,84 Prozent auf 989,45 USD), SpaceX (+ 6,50 Prozent auf 149,10 USD) und Western Digital (+ 6,33 Prozent auf 541,00 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Adobe (-4,06 Prozent auf 253,30 USD), Keurig Dr Pepper (-3,96 Prozent auf 30,20 USD), Workday (-3,86 Prozent auf 191,02 USD), Thomson Reuters (-3,34 Prozent auf 100,15 USD) und MercadoLibre (-3,09 Prozent auf 1.787,57 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13.091.143 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,701 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Comcast-Aktie verzeichnet mit 7,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net