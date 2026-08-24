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Zuversicht in New York: NASDAQ 100 klettert mittags

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 klettert mittags

Der NASDAQ 100 steigt am Dienstag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
409.85 EUR 17.80 EUR 4.54 %
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710.00 EUR 20.00 EUR 2.90 %
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Thomson Reuters Corp Registered Shs
91.05 EUR 0.90 EUR 1.00 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,218.56 USD 195.38 USD 0.67 %
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Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:56 Uhr via NASDAQ 0,58 Prozent höher bei 29.191,65 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,717 Prozent auf 29.231,18 Punkte an der Kurstafel, nach 29.023,18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 29.338,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29.077,72 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 28.128,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29.481,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23.425,60 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,81 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Marvell Technology (+ 6,33 Prozent auf 243,81 USD), Cadence Design Systems (+ 4,40 Prozent auf 329,82 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,32 Prozent auf 476,47 USD), Lumentum (+ 3,97 Prozent auf 863,12 USD) und Seagate Technology (+ 3,57 Prozent auf 823,04 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Thomson Reuters (-2,74 Prozent auf 105,64 USD), Intuit (-2,20 Prozent auf 361,78 USD), Diamondback Energy (-1,96 Prozent auf 201,57 USD), Mondelez (-1,79 Prozent auf 63,55 USD) und Palo Alto Networks (-1,73 Prozent auf 344,84 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 9.921.814 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,459 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Comcast-Aktie weist mit 7,70 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,24 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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20.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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