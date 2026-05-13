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NASDAQ 100-Performance im Fokus

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich zu

14.05.26 22:33 Uhr
Zuversicht in New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich zu | finanzen.net

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

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Indizes
NASDAQ 100
29.580,3 PKT 213,4 PKT 0,73%
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Am Donnerstag steht der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,73 Prozent im Plus bei 29.580,30 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,019 Prozent auf 29.372,65 Punkte an der Kurstafel, nach 29.366,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 29.678,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29.350,10 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,35 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 14.04.2026, mit 25.842,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, mit 24.732,73 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21.319,21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 17,35 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 29.678,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 14,31 Prozent auf 48,01 USD), Cisco (+ 13,41 Prozent auf 115,53 USD), AppLovin (+ 6,97 Prozent auf 485,16 USD), Broadcom (+ 5,52 Prozent auf 439,79 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 5,09 Prozent auf 198,81 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Biogen (-6,43 Prozent auf 191,37 USD), QUALCOMM (-6,14 Prozent auf 200,08 USD), Zoom Communications (-4,10 Prozent auf 98,23 USD), PDD (-4,04 Prozent auf 95,58 USD) und Intel (-3,62 Prozent auf 115,93 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 42.840.857 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,578 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 präsentiert die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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