Zuversicht in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Plus

NASDAQ-Handel im Fokus

So performte der NASDAQ 100 letztendlich.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,31 Prozent fester bei 28.015,06 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,880 Prozent auf 27.895,05 Punkte an der Kurstafel, nach 27.651,82 Punkten am Vortag.

Bei 28.065,63 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 27.844,23 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24.045,53 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24.548,69 Punkte. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 05.05.2025, den Wert von 19.967,94 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,14 Prozent zu. Bei 28.065,63 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 12,92 Prozent auf 108,15 USD), Micron Technology (+ 11,06 Prozent auf 640,20 USD), QUALCOMM (+ 10,79 Prozent auf 186,55 USD), Enphase Energy (+ 10,69 Prozent auf 36,02 USD) und Lam Research (+ 6,66 Prozent auf 275,80 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Fiserv (-8,80 Prozent auf 57,28 USD), PayPal (-8,33 Prozent auf 39,53 EUR), Palantir (-6,93 Prozent auf 135,91 USD), Charter A (-4,30 Prozent auf 158,23 USD) und eBay (-3,72 Prozent auf 105,26 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 44.997.804 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,124 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 3,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,15 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net