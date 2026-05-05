DAX24.402 +1,7%Est505.870 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,58 +2,0%Nas25.326 +1,0%Bitcoin69.358 +0,4%Euro1,1718 +0,2%Öl108,1 -2,0%Gold4.640 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen höher -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall, PayPal, BioNTech, NVIDIA, Apple, NEL, Ballard Power im Fokus
Top News
Zukunftsmarkt Quanten-Computing - Diese Aktie könnte sich bis 2035 verzehnfachen Zukunftsmarkt Quanten-Computing - Diese Aktie könnte sich bis 2035 verzehnfachen
Bitcoin als Staatsreserve? Berater des US-Präsidenten deutet Durchbruch an Bitcoin als Staatsreserve? Berater des US-Präsidenten deutet Durchbruch an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ-Handel im Fokus

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Plus

05.05.26 22:32 Uhr
Zuversicht in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Plus | finanzen.net

So performte der NASDAQ 100 letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Charter Inc (A) (Charter Communications)
134,36 EUR -6,60 EUR -4,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
eBay Inc.
89,87 EUR -3,71 EUR -3,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
29,73 EUR 1,73 EUR 6,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fiserv Inc.
48,40 EUR -5,40 EUR -10,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
92,20 EUR 10,25 EUR 12,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
19,19 EUR -0,17 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
237,60 EUR 17,60 EUR 8,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
545,30 EUR 51,95 EUR 10,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
167,96 EUR -1,92 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
116,70 EUR -8,28 EUR -6,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PayPal Inc
39,30 EUR -3,80 EUR -8,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
158,68 EUR 14,36 EUR 9,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
157,72 EUR 0,62 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
28.015,1 PKT 363,2 PKT 1,31%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,31 Prozent fester bei 28.015,06 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,880 Prozent auf 27.895,05 Punkte an der Kurstafel, nach 27.651,82 Punkten am Vortag.

Bei 28.065,63 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 27.844,23 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24.045,53 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24.548,69 Punkte. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 05.05.2025, den Wert von 19.967,94 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,14 Prozent zu. Bei 28.065,63 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 12,92 Prozent auf 108,15 USD), Micron Technology (+ 11,06 Prozent auf 640,20 USD), QUALCOMM (+ 10,79 Prozent auf 186,55 USD), Enphase Energy (+ 10,69 Prozent auf 36,02 USD) und Lam Research (+ 6,66 Prozent auf 275,80 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Fiserv (-8,80 Prozent auf 57,28 USD), PayPal (-8,33 Prozent auf 39,53 EUR), Palantir (-6,93 Prozent auf 135,91 USD), Charter A (-4,30 Prozent auf 158,23 USD) und eBay (-3,72 Prozent auf 105,26 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 44.997.804 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,124 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 3,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,15 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Charter A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen