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Zuversicht in New York: NASDAQ 100 mit Gewinnen

10.04.26 20:02 Uhr
Zuversicht in New York: NASDAQ 100 mit Gewinnen | finanzen.net

So bewegt sich der NASDAQ 100 heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
209,30 EUR 7,25 EUR 3,59%
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320,00 EUR 15,85 EUR 5,21%
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71,83 EUR 0,78 EUR 1,10%
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Indizes
NASDAQ 100
25.100,8 PKT 18,7 PKT 0,07%
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Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,08 Prozent stärker bei 25.102,97 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,331 Prozent fester bei 25.165,06 Punkten, nach 25.082,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25.057,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25.226,06 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 3,98 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24.956,47 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 25.766,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 18.343,57 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,409 Prozent. 26.165,08 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 22.841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Marvell Technology (+ 7,30 Prozent auf 128,68 USD), Broadcom (+ 5,13 Prozent auf 373,11 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,84 Prozent auf 245,73 USD), Lam Research (+ 2,73 Prozent auf 265,83 USD) und NVIDIA (+ 2,50 Prozent auf 188,51 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Palo Alto Networks (-7,74 Prozent auf 154,07 USD), Zoom Communications (-7,09 Prozent auf 78,07 USD), CrowdStrike (-5,02 Prozent auf 374,85 USD), Datadog A (-4,98 Prozent auf 103,55 USD) und Cadence Design Systems (-4,65 Prozent auf 267,95 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 20.399.335 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,787 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,89 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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