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Index im Fokus

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 verbucht am Montagmittag Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
230.80 EUR -6.50 EUR -2.74 %
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Arm Holdings
199.00 EUR 9.60 EUR 5.07 %
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CrowdStrike
233.00 EUR 2.25 EUR 0.98 %
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Kraft Heinz Company
22.16 EUR 0.16 EUR 0.70 %
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Lumentum Holdings Inc
739.00 EUR 62.70 EUR 9.27 %
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MercadoLibre Inc
1,472.00 EUR -137.40 EUR -8.54 %
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Micron Technology Inc.
817.80 EUR 25.80 EUR 3.26 %
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Netflix Inc.
56.50 EUR -2.45 EUR -4.16 %
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NVIDIA Corp.
193.28 EUR 4.66 EUR 2.47 %
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NXP Semiconductors N.V.
213.50 EUR 2.30 EUR 1.09 %
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PayPal Inc
48.86 EUR -1.72 EUR -3.41 %
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SpaceX
132.84 EUR 1.82 EUR 1.39 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
126.94 EUR -3.56 EUR -2.73 %
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Synopsys Inc.
408.50 EUR 30.50 EUR 8.07 %
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Tesla
353.30 EUR 20.85 EUR 6.27 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,340.74 USD 383.22 USD 1.32 %
News | Analysen

Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,13 Prozent höher bei 29.285,80 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,325 Prozent fester bei 29.051,58 Punkten, nach 28.957,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29.011,91 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.404,44 Zählern.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 30.608,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28.128,34 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25.358,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16,19 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lumentum (+ 8,42 Prozent auf 819,88 USD), Synopsys (+ 6,23 Prozent auf 456,95 USD), Tesla (+ 6,05 Prozent auf 394,74 USD), Arm (+ 4,94 Prozent auf 220,72 USD) und NXP Semiconductors (+ 4,82 Prozent auf 246,24 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil MercadoLibre (-8,87 Prozent auf 1.649,50 USD), PayPal (-4,24 Prozent auf 49,06 EUR), Netflix (-3,99 Prozent auf 63,23 USD), Adobe (-3,39 Prozent auf 254,87 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3,01 Prozent auf 141,61 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 12.601.301 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,537 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 5,01 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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