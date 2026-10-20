Zuversicht in New York: NASDAQ 100 nachmittags freundlich

Kursentwicklung im Fokus

20.10.26 20:02 Uhr

Wenig Veränderung ist am Dienstagnachmittag in New York zu beobachten.

Um 20:00 Uhr legt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,18 Prozent auf 29.582,25 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,458 Prozent auf 29.393,96 Punkte an der Kurstafel, nach 29.529,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 29.711,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29.208,83 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, mit 29.644,17 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 28.604,23 Punkte. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 25.141,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,36 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,48 Prozent auf 144,84 USD), Moderna (+ 6,37 Prozent auf 241,34 USD), Thomson Reuters (+ 3,84 Prozent auf 112,39 USD), Workday (+ 3,68 Prozent auf 202,38 USD) und Axon Enterprise (+ 3,56 Prozent auf 396,71 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Lam Research (-2,83 Prozent auf 264,51 USD), KLA (-2,49 Prozent auf 162,25 USD), Arm (-2,19 Prozent auf 223,07 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,05 Prozent auf 690,96 USD) und Applied Materials (-2,02 Prozent auf 404,75 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 ist die CoreWeave-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15.096.117 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,595 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,16 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net