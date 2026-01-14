Zuversicht in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich fester

NASDAQ 100 im Blick

Der NASDAQ 100 verzeichnete schlussendlich Kursgewinne.

Zum Handelsende stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,77 Prozent auf 25.268,14 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,487 Prozent tiefer bei 24.953,68 Punkten in den Handel, nach 25.075,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24.876,28 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.337,54 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 09.01.2026, mit 25.766,26 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25.059,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 21.491,31 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,246 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26.165,08 Punkten. Bei 24.455,40 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 13,19 Prozent auf 460,38 USD), Palantir (+ 5,16 Prozent auf 142,91 USD), Axon Enterprise (+ 4,72 Prozent auf 433,77 USD), Palo Alto Networks (+ 4,19 Prozent auf 166,00 USD) und Constellation Energy (+ 4,10 Prozent auf 272,15 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Workday (-5,13 Prozent auf 154,56 USD), Booking (-4,94 Prozent auf 4.237,05 USD), Atlassian (-3,68 Prozent auf 91,23 USD), Biogen (-3,66 Prozent auf 193,81 USD) und Cognizant (-3,22 Prozent auf 74,60 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 54.872.279 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,799 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,53 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

